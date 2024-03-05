المالية:صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني يوم الخميس المقبل بنسبة60%
التاريخ
3/5/2024 7:24:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-اعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني 1/2024 هو يوم الخميس
الموافق 07/03/2024 بنسبة 65 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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