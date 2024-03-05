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التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في بولندا وكردستان

3/5/2024 7:24:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفّر عدد من المنح الدراسية في بولندا وإقليم كردستان- العراق للحصول على درجة البكالوريوس للعام 2024-2025.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.

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