التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في بولندا وكردستان
التاريخ
3/5/2024 7:24:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفّر عدد من المنح الدراسية في بولندا وإقليم كردستان- العراق للحصول على درجة البكالوريوس للعام 2024-2025.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.
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