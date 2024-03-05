زينة رمضان.. تختفي من شرفات المنازل وتظهر بتضامن الأردنيين مع غزة

MENAFN - Amman Net) "هل يفرح من توفى أخاه" في هذه الكلمات يعبر محمد خليل عن رفضه لشراء زينة رمضان هذا العام، مؤكدا أيضا عدم مشاركته في العزائم العائلية ، وبدلا من ذلك، سيقوم بالتبرع بالأموال المخصصة للزينة لدعم أهالي قطاع غزة الذين يعانون من ظروف صعبة جدا.

في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ما يزيد عن 5 أشهر، والمجاعة التي تعصف بالقطاع، يرى محمد أن التعاطف مع أهالي غزة هو أقل ما يمكن تقديمه في هذه الظروف الصعبة.

رغم انتشار زينة رمضان والفوانيس لدى محلات البيع في الأسواق المحلية، إلا أن تهاني لم تلحظ توجه الناس لشراء الزينة أو حتى تعليق هذه الزينة على الشرفات أو داخل منازل دائرة معارفها وأصدقائها.

بينما يعبر أحمد عن استعداده للتبرع

بالأموال التي كانت ستصرف على الزينة لمساعدة الأسر في غزة، لحصولهم على الغذاء والمواد الأساسية التي هم بحاجتها خلال شهر رمضان.

ومع اقتراب شهر رمضان، يشدد فريد على أنه مع الأحداث السياسية الأخيرة والحرب التي تعصف بالقطاع جعلت من مظاهر الاحتفال أمرا غير مناسب في هذا الوقت، ويجب أن نقف بجانب الأهالي في غزة والتضامن معهم في محنتهم، على غرار ما فعله الأخوة المسيحيين الذين أوقفوا احتفالاتهم تضامنا مع الشعب المظلوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن يوضح تداعيات الأحداث في قطاع غزة على مبيعات الزينة الرمضانية

تأثر القطاع

منذ ما يقارب الـ 20 عاما، وأصبح غالبية الأردنيين يتبعون هذا التقليد كنوع من الطقوس المستحدثة، وذلك بالتزين وإضاءة شرفات منازلهم والمحال التجارية بمناسبة شهر رمضان.

يرى بعضهم أن هذه اللمسات لمظاهر الزينة تعزز أجواء هذا الشهر وتشعر الأطفال بالفرحة، إلا أن هذا العام غابت مظاهر هذه الزينة الرمضانية عن شوارع المملكة ومنازل المواطنين، نتيجة التعاطف الكبير مع أهالي قطاع غزة، والظروف التي يمرون بها.

وتتراوح أسعار الزينة الرمضانية هذا العام

بين دينار واحد لغاية عشرة دنانير، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الفوانيس بأحجامها المختلفة، والأحبال المتعددة

والأضواء المتنوعة، بالإضافة إلى الاشجار المزينة بالانارة وغيرها.



عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة يؤكد أن هناك تراجعا من قبل المستهلكين بشراء زينة رمضان،

بينما كان الإقبال عليها يبدأ عادة قبل شهر رمضان بأسبوعين،

وأسعارها ميسرة للجميع.



على الرغم من أن هذا الوضع يؤثر على تجار القطاع، إلا أن حبنكة يشدد على أن ما يعانيه أهالي قطاع غزة ليس قابلا للمقارنة، ويجب علينا أن نظهر التعاطف معهم حتى في المناسبات الدينية.

ويرى حبنكة أيضا أن التجار المتخصصين في بيع زينة رمضان تأثروا بشكل كبير، حيث ان هذه البضاعة تعتبر موسمية ولا تباع إلا قبل شهر رمضان، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ضعف الإقبال عليها هذا العام إلى تكدسها للعام القادم.





أزمة البحر الأحمر

تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل كبير بأزمة البحر الأحمر، نظرا لتأخير وصول الشحنات المحملة بالبضائع الرمضانية في موعدها المحدد، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الشحن التي تحملها العديد من التجار.

بعض التجار اضطروا إلى إلغاء شحنات الزينة الرمضانية قبل مغادرة مصدرها بسبب تأخرها المتوقع، حيث لم تصل بعض البواخر المحملة بالزينة إلى الأردن بعد، نتيجة لتحويل مسارها بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر، بحسب حبنكة.

على الرغم من هذا التأخير، يقول حبنكة بأنه لم تتأثر أسعار الزينة الرمضانية في الأسواق المحلية

بشكل كبير عن العام السابق، رغم التداعيات السياسية وضعف الإقبال نظرا للتعاطف مع ما يحدث في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، بدأت دعوات ناشطين أردنيين عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي تحث على عدم رفع الزينة الرمضانية، وتخصيص المبالغ التي سيتم إنفاقها على زينة رمضان والتجمعات العائلية للتبرع بها للأهل في غزة .

وفيما يتعلق بجواز رفع الزينة الرمضانية في ظل أحداث غزة، تقول دائرة الإفتاء في بيان لها، يشير إلى أن تعليق الأضواء، ومظاهر الزينة التي تعارف الناس عليها عند حلول شهر رمضان، يعتبر تعبيرا حضاريا عن فرحة المسلمين، دون نسيان ما يعانيه أهل غزة، وأن فرح الشهر الفضيل يتمثل في استقبال الطاعة والدعاء لأهل غزة وتقديم العون لهم بحسب الإمكانيات.