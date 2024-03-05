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إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو

3/5/2024 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل إنتر ميلان هيمنته المطلقة في الدوري الإيطالي، بفوز تاسع على التوالي في المسابقة على حساب ضيفه جنوى، بنتيجة (2-1) الاثنين ضمن الجولة 27.
وسجل ثنائية الإنتر كل من: كريستيان أصلاني، وأليكسيس سانشيز (ركلة جزاء)، في الدقيقتين 30 و38، بينما أحرز يوهان فاسكيز هدف جنوى، في الدقيقة 54.
ورفع النيراتزوري رصيده بذلك إلى 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، مستغلا خسارة الأخير أمام نابولي (2-1) أمس الأحد.
في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة، بالمركز ال12.
وجاء التهديد الأول بعد 6 دقائق من بداية اللقاء، عندما لعب باريلا كرة في عمق الدفاع إلى لاوتارو، الذي فشل في تسديدها بقوة.
وأضاع ديماركو انفرادا تاما بمرمى جنوى، في الدقيقة 15، حيث تصدى له الحارس جوسيب مارتينيز.
وفي الدقيقة 30 تقدم إنتر عبر أصلاني، بعد كرة وصلت لسانشيز ومررها سريعا إلى الأول، الذي أطلق صاروخا في الشباك.
وبعد 3 دقائق، حصل باريلا على تمريرة ممتازة من لاوتارو في العمق، ليتوغل ويوجه تصويبة نحو المرمى، لولا الدفاع الذي حول الكرة لركنية، لكنه نال ركلة جزاء بداعي عرقلته أثناء التسديد.
ونفذ سانشيز ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم إنتر (2-0).
ونجح جنوى في تقليص الفارق عبر يوهان فاسكيز، في الدقيقة 54، بعد كرة شتتها دفاع الإنتر، وقابلها لاعب الضيوف بتسديدة صاروخية زاحفة، وقف الحارس سومير لمشاهدتها وهي تسكن شباكه.
ولم يظهر إنتر خلال الشوط الثاني إلا على فترات، بينما منع مارتينيز حارس جنوى هدفا محققا، بالدقيقة 90+1، عندما تصدى لتصويبة قوية من أرناوتوفيتش، لينتهي اللقاء بفوز النيراتزوري (2-1).

ملاعب

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