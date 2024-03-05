حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع بركة ريشا الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ قوة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ودمر تجهيزاتها، مؤكدا اندلاع النيران فيها.
وافادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل إن "صاروخا مضادا للدبابات سقط في زرعيت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل".
واضافت أن قوات الجيش الاسرائيلي أغلقت حركة المرور باتجاه مستوطنات المنارة ومسغاف عام ومرغليوت في الجليل الأعلى بعد إعادة تقييم الوضع الأمني.
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