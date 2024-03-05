حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع بركة ريشا الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ قوة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ودمر تجهيزاتها، مؤكدا اندلاع النيران فيها.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل إن "صاروخا مضادا للدبابات سقط في زرعيت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل".

واضافت أن قوات الجيش الاسرائيلي أغلقت حركة المرور باتجاه مستوطنات المنارة ومسغاف عام ومرغليوت في الجليل الأعلى بعد إعادة تقييم الوضع الأمني.

