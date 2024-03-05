مينتور العربية تعقد بالتعاون مع زين الأردن ندوة حوارية بعنوان الصحة النفسية والشباب في الدراما والأغاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضمن فعاليات اختتام الدورة الرابعة من مسابقة أفلام وأغاني تمكين الشباب، أقامت مينتور العربية بالتعاون مع زين الأردن ندوة حوارية بعنوان "الصحة النفسية والشباب في الدراما والأغاني"، والتي استضافت من خلالها متحدّثين من أعضاء لجان تحكيم المسابقة من مشاهير العالم العربي، يوم الإثنين 4 مارس 2024، في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع ZINCـ الكائن بمجمع الحسين للأعمال.



أكثر من 120 شخصية ثقافية وفنية واجتماعية وإعلامية وشبابية وممثّلين عن الهيئات والجهات ذات الصلة حضروا الجلسة التي تمحورت حول "الصحّة النفسيّة للشباب"، بهدف تسليط الضوء على التحدّيات الحياتيّة والنفسيّة التي يواجهها الشباب وأهمّية الصمود أمامها وتوفير الأمل لهم بمستقبل أفضل من خلال تحفيز الفن والإبداع والابتكار.



ضمّت الندوة نخبة من المبدعين والفنّانين والأخصائيين المرموقين على النحو التالي: الرئيسة التنفيذية لمينتور العربية ثريا اسماعيل، والمدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مخند البكري،والمخرجة دارين سلّام، الممثلة دانيلا رحمة، المخرج سعيد الماروق، المخرجة صوفي بطرس، الممثل قيس الشيخ نجيب، الممثلة كاريس بشار، والكاتب نزار فرنسيس

قدمت الجلسة الإعلامية رزان سلامة، وأدار الحوار المنتج محمد البسيوني.

أشادت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية ثريا اسماعيل بجهود المؤسسات الأردنية في مجال توعية الأفراد والمجتمعات للوقاية من السلوكيات الخطرة، كما أثنت على أهمية العمل المشترك والتعاون بين كافة قطاعات المجتمع للتطرق لقضايا تنموية واجتماعية ملحّة والنهوض بجيل الشباب الواعد نحو مستقبل صحي وآمن.



أشار االمتحدثون إلى ثقتهم بأن الشباب العرب يمتلكون قدرات مميزة وسيقدمون أفلاما وأغاني على قدر كبير من الابتكار تمتلك رسائل وقيم، لنشر الوعي للوقاية من السلوكيّات الخطرة وتشجيع الشباب على اتّباع أنماط حياة صحيّة.



انطلقت المسابقة عام 2017 وريثما تحوّلت إلى مبادرة إقليمية ومنصّة رائدة تسعى لدعم وتشجيع المواهب العربية الفنّية الشّابة على تطوير أفلام قصيرة وأغاني توعوية هادفة، إضافةً إلى خلق مساحة آمنة لهم للتعبير عن مخاوفهم وتطلّعاتهم وآرائهم حول مواضيع اجتماعية وإنسانية ملحّة. ذلك بالتعاون مع أكثر من 80 شريك استراتيجي من منظّمات وهيئات محليّة وإقليميّة وعالمية مثل IEFTA وSundance Festival وجهات إعلامية وجامعات وأكاديميات وشركات قطاع خاص.









































