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الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

3/5/2024 7:21:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة إربد، بمناسبة اليوبيل الفضي.
ويفتتح جلالته مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة بلواء بني كنانة.
كما زار جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في إربد.













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