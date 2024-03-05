الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة إربد، بمناسبة اليوبيل الفضي.
ويفتتح جلالته مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة بلواء بني كنانة.
كما زار جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في إربد.
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