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بنك الاتحاد يجدّد شراكته‎ ‎الاستراتيجية مع قرى الأطفال ‏SOS‏

3/5/2024 7:21:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّد بنك الاتحاد شراكته الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال ‏SOS‏ الأردنية لمدة ثلاث سنوات،وذلك انطلاقاً من إيمان البنك بالرسالة الإنسانية السامية التي تتبناها الجمعية والتي تتمثّل في رعاية الأطفال والشباب ممن يفتقدون السند الأسري من خلال التكفّل بالمصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال. وتم توقيع هذه الاتفاقية في بنك الاتحاد من قبل معالي السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، والسيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS .
وحول هذه الشراكة، عبّرت معالي السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، عن أهمية التركيز على عمل شراكات إنسانية هادفة مع مؤسسات مؤثرة من شأنها دعم نهوض المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع ضمن إطار الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs) "عمل شراكات من أجل تحقيق الأهداف". وأشارت أيضاً أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لحرص البنك الدائم على دعم الحالات الإنسانية والمنظمات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق أثر مجتمعي مستدام، فلطالما كانت مسؤوليته المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من هويته المؤسسية.
وأعربت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS، عن اعتزازها بهذه الشراكة المميزة وأهمية استمراريتها، حيث تسهم بتغطية عدة جوانب، أهمّها الاحتياجات الأساسية للأطفال، كما تتضمن محور تطوع وإشراك موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال، مما يساعد على تعزيز دمج الأطفال في المجتمع الخارجي وتعزيز قيم العطاء والتكافل لدى الموظفين.
ومن الجدير بالذكر أن جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎. تقدم الجمعية خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏













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