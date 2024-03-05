مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر فلسطينية إن اللقاء بين وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أمس وأول أمس بالقاهرة لم يسفر عن اختراق.
وكان مصدر مطلع في حماس أكد في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الحركة متمسكة بوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، من أجل استمرار مشاركة الحركة في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.
وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.
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