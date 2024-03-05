مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

MENAFN - Al Wakeel News)قالت مصادر فلسطينية إن اللقاء بين وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أمس وأول أمس بالقاهرة لم يسفر عن اختراق.



وكان مصدر مطلع في حماس أكد في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الحركة متمسكة بوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، من أجل استمرار مشاركة الحركة في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.



وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.

