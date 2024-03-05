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احذر هذه المعادن يحظر تناولها معا

3/5/2024 7:21:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول أكثر من صنف من المكملات الغذائية في نفس الوقت، دون العلم أن هناك معادن ممنوع الحصول عليها معًا.
معادن ممنوع تناولها معًا


1- الكالسيوم والمغنيسيوم
تناول الكالسيوم والمغنيسيوم في الوقت ذاته قد يؤدي إلى انخفاض امتصاص الجسم لمعدن المغنيسيوم، خاصةً إذا كانت جرعة الكالسيوم تبلغ 2600 مليجرام.

2- الكالسيوم والحديد
يقل امتصاص الجسم لمعدن الحديد إذا تم تناوله مع الكالسيوم، لذلك يُنصح بتناول أحدهما في الصباح والآخر عند حلول المساء، لضمان الاستفادة من الاثنين.


3- الزنك والنحاس
لا يستطيع الجسم الاستفادة من الزنك والنحاس عند تناول الاثنين في نفس الوقت، لأنه يواجه صعوبة كبيرة في امتصاصهما معًا، لذا من الضروري الحصول عليهما في أوقات مختلفة، بحيث يكون الفاصل بينهما ساعتين على الأقل.

الكونسلتو

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