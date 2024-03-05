4 علامات تخبرك بضرورة تناول مكملات فيتامين د فورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤدي نقص فيتامين د في الجسم إلى ظهور أعراض مزعجة تدل على ضرورة تناول المكملات الغذائية بشكل عاجل للوقاية من أي مضاعفات صحية خطيرة.



لماذا تعتبر مكملات فيتامين د مهمة؟

تساعد مكملات فيتامين د على زيادة امتصاص الكالسيوم في العظام، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساهم في صحة العظام والعضلات، كما تعمل على تقوية جهاز المناعة ومنع الاستجابات الالتهابية بالجسم، بالإضافة إلى محاربة بعض الفيروسات والالتهابات.



يمكن أن تساعد مكملات فيتامين د في دعم تكاثر الخلايا السليمة، وقد تلعب دورًا في حماية صحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات ومستويات السكر في الدم، كما تعمل مع الكالسيوم على تنظيم إفراز الأنسولين.

قد تعمل مكملات فيتامين د على الوقاية من الاكتئاب واضطرابات المزاج، ومحاربة السمنة والتخلص من كميات أكبر من الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات.



علامات تخبرك بضرورة تناول مكملات فيتامين د فورًا

- ألم شديد في العظام أو العضلات أو المفاصل.

- ارتفاع ضغط الدم باستمرار.

- الاكتئاب الشديد واضطرابات المزاج الحادة دون سبب واضح.

- الأرق والضعف الشديد وصعوبة التركيز.

الكونسلتو