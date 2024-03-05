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مدفعية الاحتلال تستهدف سهل مرجعيون بجنوب لبنان

3/5/2024 7:21:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام لبنانية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قصفت طائرات الاحتلال بلدة صديقين، في حين قصفت مدفعيته أطراف بلدات أخرى جنوب لبنان.













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