مدفعية الاحتلال تستهدف سهل مرجعيون بجنوب لبنان
التاريخ
3/5/2024 7:21:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام لبنانية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط الطريق بين برج الملوك والخيام في سهل مرجعيون.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قصفت طائرات الاحتلال بلدة صديقين، في حين قصفت مدفعيته أطراف بلدات أخرى جنوب لبنان.
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