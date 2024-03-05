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5 أسماء دمرت موسم برشلونة

3/5/2024 7:21:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة أتلتيك بيلباو أمام نظيره برشلونة في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني إصابة ثنائي الوسط بيدري جونزاليس، وفرينكي دي يونغ.
الإصابات وقعت في الشوط الأول من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف بين الفريقين، ليفقد برشلونة نقطتين جديدتين في محاولات اللحاق بالمنافسة.
لكن سقوط برشلونة ليس هو الأول هذا الموسم، ولن يكون الأخير على الأرجح، فالفريق عانى ويعاني لأسباب أخرى، بجوار إصابة بيدري جونزاليس وفرينكي دي يونغ.
في الواقع فالأمر يتخطى ذلك إلى خمسة أسماء تنتمي كلها للخط نفسه، وهو خط الوسط.
خماسي الوسط
هناك خمسة أسماء بالتحديد تسببت فيما يمر به برشلونة بالموسم الجاري، فالنادي الكتالوني فقد لاعبين في خط الوسط خلال سوق الانتقالات، أولهما هو سيرجيو بوسكيتس وثانيهما هو فرانك كيسييه.
النجم الإسباني لا يوجد بديل له حتى الآن، وإن كثرت محاولات تشافي بتغيير مركز كريستنسن، واستخدام روميو، وغوندوغان، وفرينكي دي يونغ، وغيرها من المحاولات.
هناك أيضًا كيسييه، الذي كان بديلًا مثاليًا في تشكيلة المدرب الشاب، والذي لم يخيب الظن أبدًا، وكانت له بصمات تهديفية عديدة، تسببت بشكل مباشر في حصد النادي الكتالوني للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.
أضف إلى رحيل ذلك الثنائي إصابة غافي الطويلة، التي أنهت الموسم الخاص به بشكل مبكر وحرمت تشافي وبرشلونة منه.
ومع ذلك هناك أيضًا إصابات فرينكي دي يونغ، وبيدري غونزاليس المتكررة؛ فالأول غاب أكثر من 100 يوم هذا الموسم، بسبب إصابات الكاحل بإجمالي 15 مباراة في كل البطولات، وها هو إصابته قد تكررت ولن يعود قبل ستة أسابيع.
والثاني بالمثل، تقترب أيام غيابه من الـ 100؛ إذ غاب عن 15 مباراة، وإصابته الجديدة لم يتم تحديد موعد عودته منها بعد.
توقيت سيئ
الإصابات الأخيرة التي وقعت في برشلونة جاءت في أسوأ وقت ممكن، وفي اللحظة الأخيرة التي كان من الممكن للفريق فيها أن يستفيق ويعود في المنافسة.
لقد كانت الفرصة مثالية أمام برشلونة لتقليص الفارق خلف ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي.
يختلف الأمر بالطبع لو دخل برشلونة الكلاسيكو بفارق نقاط يصل إلى ست أو أقل بدلًا من ثمان، والفرصة كانت متاحة بعد تعثر ريال مدريد أمام فالنسيا، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن.
برشلونة لم يتعلم من ريال مدريد
في الوقت الذي يتأثر فيه برشلونة بأي إصابة نرى معسكر المنافس ريال مدريد يعاني من إصابات في كل المراكز تقريبًا، مع ذلك يسير بخطى ثابتة في طريقه نحو لقب الدوري الإسباني، حتى وإن كان يهتز ويخسر النقاط على الأقل مرة كل جولتين أخيرًا.
الفارق بين الملكي والبلوجرانا أن الأول لم يغرق نفسه في مشاكل مادية حتى رأسه، وبالتبعية استطاع أن يحافظ على قوام فريقه، وأن يجعل تشكيلته أكثر عمقًا من نظيره في برشلونة.
نظرة بسيطة على تشكيلة الكلاسيكو الأخير بين الفريقين في الدوري، وعلى أسماء النجوم على مقاعد البدلاء كفيلة بإيضاح الصورة بشكل أكبر.
لتستمر في المنافسة ولتحقق الفوز بالألقاب الكبيرة عليك أن يكون لديك نفس طويل، وذلك لا يتحقق إلا بتشكيلة عميقة من اللاعبين، الذين تكون مستوياتهم متقاربة طوال الوقت، وإن تفاوتت بعض الأحيان لا تؤثر على الشكل النهائي للفريق وعلى طريقة لعبه ونتائجه.

ملاعب

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