نجمة غلاف «فيفا» تمثُل أمام المحكمة بسبب شرطي

ستمثل نجمة كرة القدم الأسترالية سام كير أمام محكمة في إنجلترا، بعد أن دفعت ببراءتها من تهمة اهانة عنصرية بحق ضابط شرطة في لندن، بحسب ما ذكر ممثلو الادعاء.

وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة إن الحادثة قديمة وتعود إلى 30 يناير من العام الماضي في تويكنهام، في الضواحي الجنوبية الغربية للندن، وأنها حصلت أثناء قيام ضابط شرطة بالرد على خلاف حول أجرة ركوب سيارة أجرة.

ومن المتوقع أن تمثل كير (30 عاماً) أمام المحكمة فبراير 2025، وقد تؤدي التهمة المتعلقة بسلوك "التهديد أو الإساءة أو الإهانة" إلى فرض غرامة أو عقوبة السجن إذا ثبتت.

تُعتبر كير، المولودة لأب أنجليزي من أصول هندية وأم أسترالية، شخصية رياضية بارزة في أستراليا وواحدة من أشهر لاعبات كرة القدم للسيدات.

ظهرت أفضل هدافة في تاريخ أستراليا (69 هدفا في 128 مباراة) العام الماضي على غلاف لعبة فيديو "فيفا" جنبا إلى جنب مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال السويدي توني غوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي للسيدات إنه لم يعلم بهذه المزاعم إلا الثلاثاء ولم يتحدث بعد مع كير.

وتابع "لقد تم إبلاغي هذا الصباح ومن الواضح أنني فوجئت".

وأضاف "لا يمكنني التعليق لأنها مسألة قانونية في هذه المرحلة. الشيء الوحيد الذي يمكنني التعليق عليه هو تجربتي وتفاعلي مع سام كشخص وكلاعبة كرة قدم" مشددا على ان "لم تكن لديّ سوى تجارب إيجابية".

وأكد غوستافسون انه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا الادعاء سيستبعد كير من المشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف.

وتغيب كير عن الملاعب منذ يناير الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

رأى غوستافسون أنه "من السابق لأوانه النظر في التشكيلة في هذا الوقت، وكما نعلم جميعا مع إصابة سام الخطيرة في يناير، فمن الواضح أن هناك علامة استفهام كبيرة جدا حول ما إذا كانت ستشارك مع المنتخب".

من ناحيته، وصف الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية جيمس جونسون هذا الادعاء بأنه "مقلق" و"خطير للغاية".

وأردف "الأمر يتعلق بالعنصرية، ولا يوجد مكان للعنصرية في رياضتنا. في الوقت نفسه تتمتع سام بحقوق... الحقوق في الاجراءات القانونية ونحن نحترم ذلك".

وضمن السياق ذاته، قال قائد منتخب أستراليا السابق للرجال كريغ فوستر إن الأخبار كانت غير متوقعة ومحزنة.

وكتب على موقع إكس (تويتر سابقا) "العنصرية قضية خطيرة للغاية (ليس فقط) في الرياضة. دعونا نعترف بحقوق الشخص الآخر المعني ونأمل في أن تبرئ سام في فبراير".

ويعود الفضل إلى كير في المساعدة في تعزيز الشعبية المتزايدة لكرة القدم للسيدات في أستراليا والعالم.

لعبت كرة القدم وفقا للقوانين الأسترالية في صغرها، وحلمت بالدفاع عن قميص ناديها الاحب ويست كوست إيغلز، مثل شقيقها الأكبر.

تحولت إلى كرة القدم في سن الثانية عشرة، وشاركت لأول مرة على المستوى الدولي في ودية أمام إيطاليا عام 2009، واظهرت موهبة كبيرة في سن الـ 15 عاماً.

اشتهرت بسرعتها وخفة حركتها واجادتها للضربات الرأسية، بالإضافة إلى احتفالاتها المميزة بالأهداف، وغادرت إلى الولايات المتحدة في عام 2013 لتدافع عن ألوان أندية ويسترن نيويورك فلاش وسكاي بلو أف سي وشيكاغو ريد ستارز.

وبعد انتقالها إلى تشلسي في 2020، بلغت مستويات عالية، وتهافتت عليها الشركات لتوقيع الاعلانات معها على غرار نايكي وماستركارد.

سجلت وصيفة الإسبانية أيتانا بونماتي الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 الهدف الوحيد في فوز تشلسي على مانشستر يونايتد 1-0 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي.

كما رصعت سجلها بالفوز بالنسخ الأربع الاخيرة من الدوري الانجليزي وبالكأس ثلاث مرات وكأس الرابطة مرتين. وسجّلت 99 هدفا في 128 مباراة في جميع المسابقات للبلوز.

وفي عام 2019، أصبحت كير أول أسترالية على الاطلاق (رجالا وسيدات) تسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائيات كأس العالم (فرنسا).

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