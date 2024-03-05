خير وداع لكلوب.. ليفربول يسعى لاستكمال سلسلة انتصاراته أمام سبارتا براغ

تعود الفرق التي تصدرت مجموعاتها في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لخوض مبارياتها في البطولة عندما تقام مباريات الذهاب لدور الـ16 غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وكانت الفرق التي تصدرت مجموعاتها وهي ويستهام يونايتد، وبرايتون وليفربول من إنجلترا، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وأتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي، وباير ليفركوزن الألماني، لم تشارك في مباريات الدور المؤهل لدور الـ16.

وتعود الفرق الثمانية لمواجهة الفرق التي تأهلت من دور المؤهل لدور الـ16 بحثا عن مقعد في دور الثمانية من البطولة.

وستكون أبرز مواجهات هذا الدور، هي المباراة التي تجمع ليفربول بمضيفه سبارتا براغ التشيكي التي تقام بعد غد الخميس.

أهمية هذه المباراة ترجع في رغبة ليفربول لتحقيق النجاح في هذه البطولة، لتكون خير وداع ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، والذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب كلوب في توديع الفريق بشكل لائق وأن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق هي المباراة النهائية لهذه البطولة التي ستقام في دبلن.

ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

ويسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة ستحدد كثيرا مصير لقب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يتطلع فريق سبارتا براغ، الذي تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتغلبه على جالطة سراي في الدور المؤهل لدور الـ16، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على ليفربول.

واستطاع براغ أن يحرج فريق جالطة سراي التركي، الذي تغلب على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، 6 / 4 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في الدور المؤهل لدور الـ16.

واستطاع سبارتا براغ أن يحقق الفوز في 12 مباراة من آخر 14 مباراة له، ولكنه يعلم تماما صعوبة المواجهة أمام ليفربول.

وقال الدنماركي بريان بريسك مدرب سبارتا براغ :" أعتقد أن كل رياضي لديه اعتقاد بإمكانه الفوز بأي مباراة، ولكن بالطبع علينا أن نكون واقعيين ونحن نعلم جيدا أن ليفربول واحدا من أفضل الفرق على المستوى الدولي".

وكان سبارتا براغ التقى بليفربول في دور الـ32 بالدوري الأوروبي موسم 2010 / 2011 ووقتها تعادلا في التشيك سلبيا، قبل أن يفوز ليفربول في مباراة الإياب بملعب أنفيلد بهدف نظيف.

وستكون أبرز مباريات هذا الدور هي تلك التي تجمع بين روما الإيطالي وضيفه برايتون الإنجليزي بعد الخميس على ملعب الأولمبيكو بروما.

وسيتخلى دانيلي دي روسي، مدرب روما، وروبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، عن صداقتهما في هذه المباراة.

وكان مدرب برايتون كشف عقب القرعة التي أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض :" دي روسي صديقي، ابنتي صديقة ابنته، وأنا أحترمه بشدة. هو يعيش لكرة القدم مثلي، لديه قلب كبير".

وستشهد أيضا هذه المباراة صراع من نوع خاص بين روميلو لوكاكو، لاعب روما، وجواو بيدرو، مهاجم برايتون، حيث أن الثنائي ينافسان على لقب الهداف ولدى كل منهما ستة أهداف ويتواجدان في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

وكان روما تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، وتمكن من التغلب على فينورد روتردام الهولندي في الدور المؤهل لدور الـ16.

فيما صعد برايتون لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وتفادى اللعب في الدور المؤهل لدور الـ16.

وتشهد المباريات التي ستقام بعد غد الخميس أيضا، مباريات مثيرة أخرى، حيث يلعب كارابج أجدام الأذربيجاني مع باير ليفركوزن الألماني، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة البطولة ويقدم موسما رائعا بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

كما يلتقي أيضا مارسيليا الفرنسي مع فياريال الإسباني، وبنفيكا البرتغالي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وفرايبوج الألماني مع ويستهام الإنجليزي، وميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي.

وتفتتح مباريات هذا الدور غدا الأربعاء حينما يلتقي سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتالانتا الإيطالي.

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