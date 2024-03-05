الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية يبحث آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي

بحث اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، آفاق التعاون الإعلامي بما يتماشى مع التوجهات الشاملة التي تستشرف الواقع وتعزز الازدهار والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، الوفد الإعلامي في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية برئاسة دومينيك أوركيد مدير الإعلام، وبيير سيزنيك عضو اللجنة الإعلامية ممثل قناة ديسكفري.

وأكد الظاهري أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، برعاية ودعم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الاتحاد، ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد، يهدف إلى تحقيق استدامة التوجهات المستقبلية، لتعزيز الريادة في شتى المجالات.

وأوضح أن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكة مستدامة مع القنوات الرياضية بالدولة، للمساهمة في رفع وعي المجتمع بالرياضة الجامعية، وأهميتها في تخريج أبطال يمثلون الدولة في المحافل العربية والإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على الرياضة الجامعية وتطويرها ويعزز دورها في مجال التعليم وتنمية الشباب.

وأشاد الظاهري بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي ودوره الملموس في مواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة الجامعية عالمياً، واستحداث برامج استشراف المستقبل، لتنمية وبناء قدرات الطلبة، وترسيخ القيم الرياضية التي تسهم في إثراء عقولهم، وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يضم 170 عضواً وينظم سنوياًَ فعاليات متنوعة تضم أكثر من 30 رياضة فردية وجماعية.

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