دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسعى لبلوغ ربع نهائي مسابقته المفضلة

يريد لايبزيغ الألماني أن يكون "أصعب خصم" لريال مدريد الإسباني حين يحل ضيفاً عليه محاولاً تعويض تخلّفه بهدف، الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يبدو مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب في وضع مريح عندما يستضيف كوبنهاغن الدنماركي.

في غياب نجمه الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام، سجّل بديله براهيم دياس هدفاً رائعاً في 14 شباط/فبراير الماضي، منح حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) أفضلية الذهاب 1-0.

لكن لايبزيغ لم يكن لقمة سائغة، إذ لعب حارس ريال الأوكراني أندري لونين دوراً بانقاذ ريال متصدياً لتسع محاولات خطيرة، ولعبت خبرة لاعبي الإيطالي كارلو أنشيلوتي دورها.

قال المدرّب المحنّك الذي لم يخسر فريقه في 11 مباراة قارية على ارضه (10 انتصارات وتعادل) "هذا تقدّم بسيط. لم يتخّيل أحدنا أن النتيجة ستحسم (في الذهاب). لقد كانت نتيجة جيدة، لكن تبقى 90 دقيقة في ملعبنا".

أضاف لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس الذي عادل فريقه أفضل بداية في تاريخه ضمن المسابقة مع سبعة انتصارات متتالية "مجهود فردي حسم المباراة. يجب أن أكون صريحاً، كادت المباراة أن تذهب في الاتجاه الآخر".

لكن نتائج ريال بدت متقلبة في الآونة الأخيرة، مع ثلاثة تعادلات في خمس مباريات، آخرها أمام فالنسيا 2-2 السبت، ما حرمه التحليق أكثر في الدوري المحلي، حيث يتصدّر بفارق سبع نقاط عن جيرونا وثماني عن غريمه برشلونة.

وبدأ "ميرينغي" يستعيد بعض لاعبيه المصابين، وتوقع أنشيلوتي تعافي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الشهر المقبل.

في المقابل، قال مدرب لايبزيغ مارك روزه "كان يمكن أن يكون السيناريو أفضل قبل مباراة الإياب، لكن سنحاول تقديم كلّ شيء في مدريد. نريد أن نكون أصعب خصم ممكن لمدريد".

وتحسّر حارس مرماه المجري المخضرم بيتر غولاتشي على هدف دياس "تسديدة محظوظة حسمت المباراة. لعبنا جيداً وبالطبع لم نكن الفريق الاسوأ".

ويأمل لايبزيغ، بقيادة مهاجمه البلجيكي لويس اوبندا صاحب أربعة أهداف في ست مباريات في دور المجموعات، في تكرار عودته الصاخبة أمام بوخوم السبت في الدوري المحلي (4-1) حيث يحتل المركز الخامس.

- ربع النهائي ينادي سيتي -وفي الوقت عينه، يستقبل سيتي، الفائز في 15 من مبارياته الـ16 الأخيرة في مختلف المسابقات، كوبنهاغن الدنماركي بعد أن قلب تأخره أمامه في عقر داره إلى فوز 3-1، بأهداف نجم المباراة البلجيكي كيفن دي بروين (هدف وتمريرتان حاسمتان)، البرتغالي برناردو سيلفا والمتألق فيل فودن.

قدّم فودن أداء مبهراً الأحد وقاد "سيتيزنس" إلى الفوز على جاره يونايتد 3-1 بتسجيله ثنائية بينها تسديدة رائعة من حدود المنطقة.

دفع اداؤه الرائع مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا الى وصفه بـ“أفضل لاعب راهناً في الدوري الإنكليزي"، حيث ابقى الفريق المملوك إماراتياً على فارق النقطة مع المتصدّر ليفربول.

وقال غوارديولا عن ابن الثالثة والعشرين الذي سجّل 18 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم "ماذا يمكنني القول؟ هو أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي راهناً، نظراً للأمور التي يقوم بها. أمر لا يُصدّق. هو الأفضل حتى الآن".

وتابع غوراديولا قبل الحلول على ليفربول متصدّر الدوري الأحد المقبل ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي الكأس وأرسنال الثالث في المرحلة الثلاثين من الدوري "شعرت دوماً بأنه سيسجّل الأهداف، لكنه الآن يقوم بتحقيق الانتصارات. هو لاعب عالمي. يعيش من أجل كرة القدم، لكنه الآن يحقق الانتصارات".

وفاز سيتي في مباراتيه على أرضه ضد كوبنهاغن، الأخيرة بنتيجة ساحقة 5-0 في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

قال مدافع كوبنهاغن السلوفاكي دنيس فافرو "سنبحث عن التعادل أو الفوز ربما (في مانشستر)"، فيما أضاف مدربه جاكوب نستروب "لا يمكنني لوم (اللاعبين) على أي شيء. لعبنا ضد فريق كبير، كبير. يملكون الحلول في كل الحالات. دخلنا في ايقاعهم وبدأنا الجري وراءهم وهذا ما صعّب الأمور علينا".

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