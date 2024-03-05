لن يستطيع أحد المزاح معه.. حكم برازيلي يدير القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على هوية حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بينهما في السعودية، وهي المرة الأولى التي تقام على أرض المملكة.

وبحسب الإعلامي المصري مدحت شلبي، تم تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل.

وعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اختيار الحكم البرازيلي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو للحكم، وقال: "لن يستطيع أحد المزاح معه"، في إشارة إلى تمتع الحكم ببنيان قوي.

وتقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو صاحب الـ 42 عامًا من حكام الصفوة في أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائمًا بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.

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