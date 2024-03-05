Tuesday, 05 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لن يستطيع أحد المزاح معه.. حكم برازيلي يدير القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

3/5/2024 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على هوية حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بينهما في السعودية، وهي المرة الأولى التي تقام على أرض المملكة.

وبحسب الإعلامي المصري مدحت شلبي، تم تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل.

وعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اختيار الحكم البرازيلي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو للحكم، وقال: "لن يستطيع أحد المزاح معه"، في إشارة إلى تمتع الحكم ببنيان قوي.

وتقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو صاحب الـ 42 عامًا من حكام الصفوة في أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائمًا بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107936280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث