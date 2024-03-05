أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها "دمّرت" سفينة دورية بحرية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام إنه "في أعقاب هجوم بمسيّرات بحرية (...) تعرضت السفينة الروسية سيرغي كوتوف لأضرار" في أجزاء عدة منها.

وأوضح المتحدث باسم الاستخبارات أندري يوسوف إن السفينة كانت قد أصيبت في هجوم سابق لكنها "دمّرت بشكل مؤكد هذه المرة" في هجوم ليل الإثنين الثلاثاء.

وأضاف "فيما يتعلق بالطاقم، الوضع هو في طور الايضاح. ثمة قتلى وجرحى. لكن من المحتمل أن جزءا من أفراد الطاقم تمكنوا" من مغادرة السفينة.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية بعد على هجوم محتمل في البحر الأسود.

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