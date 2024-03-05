«طرق دبي» تفتتح تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاحها تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية.
وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب إشارات ضوئية للتحكم بالحركة المرورية وتنظيمها والسماح لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة للتوجه يساراً على شارع الوصل، بالإضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسمي من مسار إلى مسارين في كل اتجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.
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