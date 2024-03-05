Tuesday, 05 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طرق دبي» تفتتح تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل

3/5/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاحها تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية.

وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب إشارات ضوئية للتحكم بالحركة المرورية وتنظيمها والسماح لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة للتوجه يساراً على شارع الوصل، بالإضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسمي من مسار إلى مسارين في كل اتجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107936274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث