«طرق دبي» تفتتح تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاحها تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية.

وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب إشارات ضوئية للتحكم بالحركة المرورية وتنظيمها والسماح لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة للتوجه يساراً على شارع الوصل، بالإضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسمي من مسار إلى مسارين في كل اتجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.

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