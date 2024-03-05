Tuesday, 05 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي: 4.1 تريليونات درهم الأصول المصرفية بالإمارات نهاية 2023

3/5/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاربت الأصول المصرفية بالإمارات 4.1 تريليونات درهم بنهاية العام المنقضي 2023 وفق مؤشرات للمصرف المركزي، اليوم أظهرت ارتفاعها بنسبة 1.2 % ما بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأوضحت البيانات بأن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بدوره 3.2 % من 2,444 تريليونات درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 2,521 تريليونات درهم بنهاية العام، مستندا إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة عامة 2.7 %، حيث زادت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام، أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9 %، في الوقت الذي زادت أيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.

في المقابل انخفض إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% من 1,994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر إلى 1,991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر وانخفض إجمالي الإئتمان نظرا لانخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.8% ، رغم ارتفاع الأجنبي بنسبة %4.6 وتراجع الائتمان محليا مستندا الى تراجع 0.9% في الممنوح للقطاع الحكومي و %1.3في ائتمان القطاع العام وأيضا 1.3% في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك رغم ارتفاع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %66.1 خلال شهر ديسمبر .

وكشفت البيانات بأن القاعدة النقدية قد توسعت بنسبة 7.3% من 614.0 مليار درهم إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر مرتكزة الى الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.5% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4% وفي الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 32.9%
والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107936273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث