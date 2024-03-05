المركزي: 4.1 تريليونات درهم الأصول المصرفية بالإمارات نهاية 2023

قاربت الأصول المصرفية بالإمارات 4.1 تريليونات درهم بنهاية العام المنقضي 2023 وفق مؤشرات للمصرف المركزي، اليوم أظهرت ارتفاعها بنسبة 1.2 % ما بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأوضحت البيانات بأن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بدوره 3.2 % من 2,444 تريليونات درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 2,521 تريليونات درهم بنهاية العام، مستندا إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة عامة 2.7 %، حيث زادت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام، أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9 %، في الوقت الذي زادت أيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.

في المقابل انخفض إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% من 1,994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر إلى 1,991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر وانخفض إجمالي الإئتمان نظرا لانخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.8% ، رغم ارتفاع الأجنبي بنسبة %4.6 وتراجع الائتمان محليا مستندا الى تراجع 0.9% في الممنوح للقطاع الحكومي و %1.3في ائتمان القطاع العام وأيضا 1.3% في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك رغم ارتفاع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %66.1 خلال شهر ديسمبر .

وكشفت البيانات بأن القاعدة النقدية قد توسعت بنسبة 7.3% من 614.0 مليار درهم إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر مرتكزة الى الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.5% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4% وفي الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 32.9%

والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%

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