681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023

ارتفعت الأصول الأجنبية المملوكة المصرف المركزي بنسبة تخطت 37٪ من 493.8 مليار في ديسمبر 2022 الى 681.1 مليار درهم نهاية العام المنقضي 2023

واوضحت بيانات للمصرف اليوم بارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج مما قيمته 312.8 مليار درهم في 2022 الى 443.4مليار درهم بنهاية العام الماضي.

كما نمت قيمة الأوراق المالية الأجنبية من 134.5 مليار درهم الى 187.1 مليار درهم فيما ارتفع حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 45.5 مليار درهم ديسمبر 2022 الى 50.5 مليار درهم في ديسمبر من العام المنقضي.

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