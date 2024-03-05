استغرقت ألفي ساعة عمل.. الكشف عن الملصقات الرسمية لأولمبياد باريس 2024

من برج إيفل الى "ستاد دو فرانس" الذي يحيط به مثل العوامة، مروراً بملعب كرة مضرب في أعلى قوس النصر، هذه هي الملصقات الرسمية لأولمبياد باريس 2024 التي كشف النقاب عنها الإثنين في متحف أورسيه، تمهيداً لتوزيعها "في كل مكان في باريس".

من تصميم الرسام أوغو غاتوني الذي يُعتبر أحد خبراء اللوحات الجدارية، استغرق العمل بهذه الملصقات ألفي ساعة وكُشف النقاب عنها بالحجم الكبير في أورسيه، أحد المتاحف الرئيسية في باريس.

وكان لكل دورة من الألعاب الأولمبية منذ عام 1912 ملصقها الخاص، وبالنسبة لهذه النسخة الثالثة والثلاثين المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية، فهي عبارة عن لوحة مزدوجة تحتوي على قسم أولمبي وآخر بارالمبي.

وأوضح المصمّم خلال لقاء مع الصحافة قبل الكشف رسمياً عن عمله "أردت شيئاً ملحمياً، عظيماً، لكن أيضاً يتّسم بشعور الاحتفال ببهجة وحيوية والغنى الكبير".

وتابع أنه "رهان سريالي نحاول فيه الاحتفاظ بالكثير من الشعر والفكاهة".

في الخلفية، هناك ميناء مرسيليا الذي سيحتضن مسابقات الشراع، وموجة تيهوبو في تاهيتي حيث تقام مسابقات ركوب الأمواج.

وفي كل مكان، هناك آلاف الشخصيات الصغيرة التي صنعت "يدوياً" وبـ"حرفية"، وفق جواكيم رونسان، المدير المسؤول عن التصميم داخل اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، وذلك في زمن الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتوليد الصور والرسومات.

في الملصق، نُقِلت حدائق فرساي لتصبح أمام برج إيفل ووُزّعت بشكل مخفي الى حد كبير ثماني من تمائم الـ"فريج" بلونها الأحمر (التميمة الرسمية لألعاب باريس 2024 على شكل القبَّعات الفريجية التي تشكل أحد رموز الثورة والجمهورية الفرنسية).

في هذا التصميم الغني جداً، لا يوجد علم فرنسي على عكس ملصق أولمبياد 1924 حيث ظهر خلف رجال عراة الصدر، ولكن هناك تمثال ماريان الذي يشكل الشعار الوطني للجمهورية الفرنسية ويجسّد الحرية والعقل وتصويراً لآلهة الحرية، وشعار "باريس 2024".

وكشف غاتوني "لمدة أربعة أشهر، حبست نفسي في ورشتي ليلاً ونهاراً"، مضيفاً "إنه ملصق يجب أن يكون صالحاً بعد 100 عام من الآن".

وقام غاتوني الذي تُعدّ أوشحة هيرميس الشهيرة من ضمن أعماله الفنية أيضاً، برش ملصقه الأولمبي بمادة وردية "طائرة" و"متضاعفة": إنها علامته التجارية التي يسميها "نتوءاً" ويُدرجها في جميع رسوماته.

وسيُعرض هذا الملصق الرسمي للألعاب الأولمبية المقررة بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس والألعاب البارالمبية المقررة بين 28 آب/أغسطس و8 أيلول/سبتمبر، للبيع بصحبة منتجات مشتقة مثل ملصقات التلوين أو الألغاز.

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