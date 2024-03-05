رغم عودته للمسابقات الأوروبية.. أستون فيلا يتعرض لخسائر مالية كبيرة

أكد أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خسارته 119.6 مليون جنيه إسترليني (151.70 مليون دولار) في حسابات نهاية العام أمس الاثنين، رغم عودته للمشاركة في المسابقات الأوروبية بعد أكثر من عقد من الزمن.

وتزيد الخسائر من المخاوف بشأن استراتيجيات الانتقالات المستقبلية لفيلا وسط الحاجة إلى تجنب مخالفة القواعد المالية الصارمة للدوري الممتاز.

وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للفرق بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدار ثلاث سنوات، رغم إمكانية خصم الاستثمارات في البنية الأساسية وأكاديمية النادي والمؤسسة الخيرية وكرة القدم النسائية حتى تتوافق الفرق مع قواعد الربحية والاستدامة.

وقال النادي في بيان "هذه الأرقام تتماشى مع خطة العمل الإستراتيجية، ونحن نواصل العمل وفقا لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"يظل مالكو أستون فيلا ملتزمين على المدى البعيد وبالتنمية المستدامة للنادي، ونحن نتطلع إلى استمرار التقدم في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية".

ويحتل أستون فيلا، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وسجل النادي زيادة في الإيرادات قدرها 217.7 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بإيرادات قدرها 178.4 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للفريق بخصم أي خسائر ناجمة عن تكاليف كوفيد-19 خلال الموسمين المتأثرين بالجائحة.

وسيزور أستون فيلا أمستردام لمواجهة أياكس في دور الستة عشر لدوري المؤتمر الأوروبي بعد غد الخميس ثم يستضيف توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

ويتفوق فيلا بفارق خمس نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة.

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