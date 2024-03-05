رئيس الدولة يمنح أمير الكويت «وسام زايد» وسموه يهديه «قلادة مبارك الكبير»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، "وسام زايد" تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وجهود صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في تعزيزها.

ويعد "وسام زايد" أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها.

من جانبه أهدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "قلادة مبارك الكبير"، تقديراً لدور سموه في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، ولما يبذله من جهود لترسيخ أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرت المراسم في قصر الوطن في أبوظبي، في إطار زيارة دولة يقوم بها صاحب السمو أمير الكويت إلى دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: "إن منح صاحب السمو أمير الكويت "وسام زايد" يأتي تعبيراً عما نكنّه لسموه من تقدير واعتزاز بالعلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية، وجهود سموه في ترسيخها ودفعها إلى الأمام على مختلف المستويات"، وأعرب سموه عن تمنياته لأخيه أمير الكويت وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مؤكداً اعتزازه بـ "قلادة مبارك الكبير" وما تعبر عنه من عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما يحمله من دلالات على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين.





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