الأسواق الأوروبية تتراجع.. واليابانية تستقر وسط عمليات شراء للأسهم المتراجعة

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية، بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال التداولات، بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق، الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت 1.1 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات هبط سهم ساندوز ثلاثة في المئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

وصعد سهم تاليس الفرنسية 5.4 في المئة بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم نشر قراءات لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لشهر فبراير، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر يناير، والتي يترقبها المستثمرون بحثاً عن مؤشرات لمسار دورة أسعار الفائدة.





اليابان

عوض المؤشر نيكاي الياباني معظم خسائره المبكرة ليغلق مستقراً الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة، بعد هبوط المؤشر من مستوى قياسي مرتفع.

ونزل المؤشر 0.03 في المئة إلى 40097.63 نقطة، مقلصاً معظم خسائره التي بلغت 0.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول «أعاد المستثمرون شراء الأسهم المنخفضة. وبشكل عام كانت السوق مستقرة. هبط المؤشر نيكي اليوم فقط، لأن الأسهم التي رفعت المؤشر تراجعت».

وبعد خمسة أسابيع متتالية من تحقيق المكاسب اخترق المؤشر نيكاي مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى، الاثنين، وارتفع بنحو 20 في المئة منذ بداية العام.

ونزل سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.64 في المئة وكان الأكثر تأثيراً على المؤشر نيكاي، في حين عكس سهم طوكيو إلكترون مساره ليغلق مرتفعاً 0.41 في المئة ويصبح أكبر داعم للمؤشر.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول «باع المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي تم شراؤها بكثرة خلال الارتفاع بعد انخفاض وول ستريت ليلاً».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة على تراجع الليلة الماضية مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي» جيروم باول أمام الكونجرس.

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.5 في المئة عند 2719.93 نقطة.

وارتفع سهم أوباياشي 18 في المئة بعد أن رفعت شركة المقاولات العامة توقعاتها لتوزيعات الأرباح.

وصعد قطاع البناء 2.96 في المئة ليصبح الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.25 في المئة بعد أن قالت إن مبيعات متاجرها الحالية في فبراير ارتفعت 7.2 في المئة عنها قبل عام.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 124 سهماً وانخفض 99، في حين استقر سهمان.

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