رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير الكويت يصل إلى الإمارات في زيارة دولة

وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم إلى أبوظبي في زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

ورافق الطائرة التي تقل صاحب السمو أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية ترحيباً بضيف البلاد الكبير.. حيث استأذن قائد السرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرة سموه إلى مطار الرئاسة في أبوظبي مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

ويرافق صاحب السمو أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من.. معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ نواف عبد العزيز حمود الجراح الصباح ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ومعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز