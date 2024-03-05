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ناسا تكشف عن خطة لتبريد الغلاف الجوي

3/5/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الولايات المتحدة/PNN/كشفت وكالة "ناسا" للفضاء عن خطة طموحة لمكافحة تغير المناخ تعتمد على تبريد الغلاف الجوي العلوي من خلال رش جزيئات الجليد.

وتقوم الخطة على إرسال طائرات إلى ارتفاعات عالية (أعلى من الطائرات التجارية بنحو 6 كم) ورش جزيئات الجليد في الغلاف الجوي العلوي.

وتساهم هذه الاستراتيجية في تجميد الماء والتخلص من البخار، قبل تحوله إلى غازات الدفيئة، التي تحبس الحرارة وتمنعها من التسرب إلى الفضاء، ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة على الأرض.

ويطلق على هذه العملية "الهندسة الجيولوجية" وغالباً ما تتعرض للرفض بسبب آثارها الجانبية المحتملة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتضمن العملية، التي تستهدف منطقة غرب المحيط الهادئ الباردة، نقل جزيئات الجليد إلى أسفل طبقة الستراتوسفير مباشرة، حيث يرتفع الهواء ببطء حاملاً معه بخار الماء.

ويعتقد الفريق أن إطلاق طنين من جزيئات الجليد كل أسبوع يمكن أن يزيل كمية كافية من الماء لتقليل التسخين بكمية صغيرة.

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