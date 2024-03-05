الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع 400 شتلة زيتون في وادي فوكين غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي، واقتلعت 400 شتلة زيتون في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سياج" غرب القرية القريبة من مستعمرة "تسور هداسا"، الجاثمة على أراضي المواطنين، وجرفت أرضا تقدر مساحتها بـ40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود لورثة عثمان وعبد العزيز الحروب.
يشار إلى أن الاحتلال صعد هجمته الاستعمارية على قرية واد فوكين، التي تمثلت في الاستيلاء على أراضٍ، وتجريف أخرى، واقتلاع المئات من أشجار الكرمة والزيتون.
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