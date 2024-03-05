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الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع 400 شتلة زيتون في وادي فوكين غرب بيت لحم

3/5/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي، واقتلعت 400 شتلة زيتون في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سياج" غرب القرية القريبة من مستعمرة "تسور هداسا"، الجاثمة على أراضي المواطنين، وجرفت أرضا تقدر مساحتها بـ40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود لورثة عثمان وعبد العزيز الحروب.

يشار إلى أن الاحتلال صعد هجمته الاستعمارية على قرية واد فوكين، التي تمثلت في الاستيلاء على أراضٍ، وتجريف أخرى، واقتلاع المئات من أشجار الكرمة والزيتون.

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