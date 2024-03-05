Tuesday, 05 March 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق طريقا رئيسيا في بيت جالا غرب بيت لحم

3/5/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسيا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم .

وأفاد مصدر امني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق السدر قرب مدرسة طاليتا قومي غرب بيت جالا بالسواتر التربية، الذي يفضي الى الشارع الاستعماري رقم 60 وحاجز الأنفاق، لتحكم من إغلاقها على المدينة والمحافظة بشكل عام

MENAFN05032024000205011050ID1107936055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث