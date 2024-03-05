الاحتلال يغلق طريقا رئيسيا في بيت جالا غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق طريقا رئيسيا في بيت جالا غرب بيت لحم
التاريخ
3/5/2024 5:09:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسيا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم .
وأفاد مصدر امني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق السدر قرب مدرسة طاليتا قومي غرب بيت جالا بالسواتر التربية، الذي يفضي الى الشارع الاستعماري رقم 60 وحاجز الأنفاق، لتحكم من إغلاقها على المدينة والمحافظة بشكل عام
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