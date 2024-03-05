هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم ثلاث نساء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسارئيلي اعتقلت الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، (22) مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم معتقلتان سابقتان، وامرأة.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال اعتقل المعتقلتين السابقتين أمان نافع زوجة المعتقل نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى المعتقلات اللواتي أُفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال المواطنة منى أبو حسين من بلدة عابود.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وأريحا، حيث رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة، كما قام الاحتلال اليوم بهدم منزل المعتقل عبد الله مساد من بلدة كفر دان/جنين، وهو معتقل منذ آب/أغسطس 2023.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (7422) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.