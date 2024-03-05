هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم ثلاث نساء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسارئيلي اعتقلت الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، (22) مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم معتقلتان سابقتان، وامرأة.
وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال اعتقل المعتقلتين السابقتين أمان نافع زوجة المعتقل نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى المعتقلات اللواتي أُفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال المواطنة منى أبو حسين من بلدة عابود.
ولفت إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وأريحا، حيث رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة، كما قام الاحتلال اليوم بهدم منزل المعتقل عبد الله مساد من بلدة كفر دان/جنين، وهو معتقل منذ آب/أغسطس 2023.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (7422) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.
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