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إياد نصار في دور طبيب يخالف مبادئه لإنجاب طفل في صلة رحم

3/5/2024 5:08:53 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    إياد نصار في دور طبيب يخالف مبادئه لإنجاب طفل في "صلة رحم" 03/05/2024 - 11:40 وكالا

    طبيب تخدير يتسبب في حادث مؤلم لزوجته، ما يجعله يشعر بالذنب، ويقرر مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، ليدخل في دوامة كبرى.

    تلك قصة مسلسل "صلة رحم" الذي يقوم ببطولته إياد نصار ويسرا اللوزي، ويعرض حصريا عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان المقبل.

    المسلسل الذي تبدأ أحداثه بصورة تصاعدية وإيقاع سريع، حينما يبدأ الدكتور "حسام" طبيب التخدير، في استئجار رحم خارج إطار القانون، من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، وذلك بعد تعرض زوجته لحادث مؤلم، وهو ما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المعقدة.



    العمل يناقش في 15 حلقة عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور الأحداث في 9 أشهر فقط هي مدة الحمل والولادة.

    بطل المسلسل إياد نصار تحدث عن هوسه بفكرة القرار، وهي من الأشياء التي تجذبه في المادة الإنسانية التي يقدمها، خاصة أن قرارا صغيرا في حياة الإنسان قد يغير حياته.



    وحول الشخصية التي يلعبها في المسلسل، أكد إياد نصار أن "حسام" مهموم بفكرة تكوين أسرة مع المرأة التي يحبها، حتى لو بدت بعض الأمور مستحيلة، لذلك يستأجر الرحم ببويضات زوجته المجمدة، لأنه يحب زوجته ويريد أن يرزق منها بطفل، ولا يعتبر السيدة الأخرى زوجة ثانية له.

    وأوضح بطل العمل أن الشخصية تمتلك المبادئ، لكنها تخلت عنها وقت اصطدامها بالواقع، معتبرا أن المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، مشيدا بالتعاون للمرة الثانية مع يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد.

    وترى يسرا اللوزي أن المسلسل يطرح موضوعا شائكا، ويحتاج إلى مساحة كبيرة ووقت طويل كي نصل لإجابة واضحة، عما إذا كان ما يناقشه المسلسل مقبول أم غير مقبول، حلال أم حرام.

    الفنانة المصرية تلعب دور "ليلى" وهي طبيبة نفسية، كما أنها شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغير حياتها، ويهز الثوابت التي تؤمن بها.

    وأكدت بطلة المسلسل أنها لا تتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولة، لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات، مع ترك المجال للمشاهد من أجل مناقشة الفكرة.

    مسلسلات رمضان رمضان 2024 إياد نصار مسلسلات مصرية ثقافة أضف تعليقك Radio Al-Balad

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