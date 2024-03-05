إياد نصار في دور طبيب يخالف مبادئه لإنجاب طفل في صلة رحم

(MENAFN
- Amman Net)
ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% لنهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا
إصابة 11 شخصًا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم بين 8 مركبات في الجبل الأبيض بالزرقاء، بحسب مدير الدفاع المدني في المحافظة محمد الخريسات.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن بدء صرف المخصصات المالية لطلبة المنح والقروض في عدد من الجامعات الخميس المقبل.
أمانة عمان تعتزم خلال فترة وجيزة، افتتاح 10 أسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات البيع من خلالها
حركة حماس ومفاوضون مصريون يقولون إنهم يواصلون المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة رغم قرار إسرائيل عدم إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
إياد نصار في دور طبيب يخالف مبادئه لإنجاب طفل في "صلة رحم" 03/05/2024 - 11:40 وكالا
طبيب تخدير يتسبب في حادث مؤلم لزوجته، ما يجعله يشعر بالذنب، ويقرر مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، ليدخل في دوامة كبرى.
تلك قصة مسلسل "صلة رحم" الذي يقوم ببطولته إياد نصار ويسرا اللوزي، ويعرض حصريا عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان المقبل.
المسلسل الذي تبدأ أحداثه بصورة تصاعدية وإيقاع سريع، حينما يبدأ الدكتور "حسام" طبيب التخدير، في استئجار رحم خارج إطار القانون، من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، وذلك بعد تعرض زوجته لحادث مؤلم، وهو ما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المعقدة.
العمل يناقش في 15 حلقة عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور الأحداث في 9 أشهر فقط هي مدة الحمل والولادة.
بطل المسلسل إياد نصار تحدث عن هوسه بفكرة القرار، وهي من الأشياء التي تجذبه في المادة الإنسانية التي يقدمها، خاصة أن قرارا صغيرا في حياة الإنسان قد يغير حياته.
وحول الشخصية التي يلعبها في المسلسل، أكد إياد نصار أن "حسام" مهموم بفكرة تكوين أسرة مع المرأة التي يحبها، حتى لو بدت بعض الأمور مستحيلة، لذلك يستأجر الرحم ببويضات زوجته المجمدة، لأنه يحب زوجته ويريد أن يرزق منها بطفل، ولا يعتبر السيدة الأخرى زوجة ثانية له.
وأوضح بطل العمل أن الشخصية تمتلك المبادئ، لكنها تخلت عنها وقت اصطدامها بالواقع، معتبرا أن المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، مشيدا بالتعاون للمرة الثانية مع يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد.
وترى يسرا اللوزي أن المسلسل يطرح موضوعا شائكا، ويحتاج إلى مساحة كبيرة ووقت طويل كي نصل لإجابة واضحة، عما إذا كان ما يناقشه المسلسل مقبول أم غير مقبول، حلال أم حرام.
الفنانة المصرية تلعب دور "ليلى" وهي طبيبة نفسية، كما أنها شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغير حياتها، ويهز الثوابت التي تؤمن بها.
وأكدت بطلة المسلسل أنها لا تتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولة، لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات، مع ترك المجال للمشاهد من أجل مناقشة الفكرة.
مسلسلات رمضان رمضان 2024 إياد نصار مسلسلات مصرية ثقافة أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN05032024000209011053ID1107936053