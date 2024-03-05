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بلجيكا: نخطط لإنزال جوي مع الأردن في غزة

3/5/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Amman Net) أرسلت بلجيكا طائرة عسكرية محمّلة بمساعدات عسكرية لإسقاطها من الجو على قطاع غزة، في إطار عملية دولية تشارك فيها الأردن والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أعلن مسؤولون بلجيكيون.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها تعمل مع الأردن لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف، بحسب ما ذكرته لوزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي.
وأضافت، في تغريدة لها عبر منصة (X) نخطط بالتعاون مع الأردن لإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو والسلع الأساسية. ومن الضروري وقف فوري لإطلاق النار.
وستُنقل المساعدات الإنسانية في مرحلة أولى إلى الأردن قبل أن تُسقَط فوق القطاع الفلسطيني يوم الأربعاء القادم على أقرب تقدير، حسب ما قال الكولونيل برونو بيكمانز، قائد قاعدة ملسبروك البلجيكية التي أقلعت منها الطائرة.
وأضاف بيكمانز: "لسنا من يقرّر متى يمكننا الذهاب (إلى غزة)، هم يقولون لنا ونحن نحترم ذلك". ويُعدّ الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية ضرورياً لأن إسرائيل تسيطر على المجال الجوي فوق قطاع غزة.
وستقوم الطائرة العسكرية البلجيكية، من طراز إيرباص A400M، برحلة أخرى بين بروكسل والأردن لنقل مزيد من المساعدات قبل عملية الإسقاط الجوي في غزة، بحسب السلطات البلجيكية.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزال جوي أردني، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.
وأكدت القوات المسلحة، في وقت سابق، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

MENAFN05032024000209011053ID1107936052

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