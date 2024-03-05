30631 شهيدا و72043 إصابة في اليوم الـ 151 للعدوان على غزة

(MENAFN
- Amman Net)
ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% لنهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا
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حركة حماس ومفاوضون مصريون يقولون إنهم يواصلون المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة رغم قرار إسرائيل عدم إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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30631 شهيدا و72043 إصابة في اليوم الـ 151 للعدوان على غزة 03/05/2024 - 12:33 عمان ن
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 151 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف التقرير أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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