Tuesday, 05 March 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


30631 شهيدا و72043 إصابة في اليوم الـ 151 للعدوان على غزة

3/5/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% لنهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفق تقرير الأمن الغدائي الشهري الصادر عن البنك الدولي مؤخرا
  • إصابة 11 شخصًا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم بين 8 مركبات في الجبل الأبيض بالزرقاء، بحسب مدير الدفاع المدني في المحافظة محمد الخريسات.
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن بدء صرف المخصصات المالية لطلبة المنح والقروض في عدد من الجامعات الخميس المقبل.
  • أمانة عمان تعتزم خلال فترة وجيزة، افتتاح 10 أسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات البيع من خلالها
  • حركة حماس ومفاوضون مصريون يقولون إنهم يواصلون المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة رغم قرار إسرائيل عدم إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.
  • الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
  • ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    30631 شهيدا و72043 إصابة في اليوم الـ 151 للعدوان على غزة 03/05/2024 - 12:33 عمان ن

    ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

    وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 151 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    وأضاف التقرير أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN05032024000209011053ID1107936051


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث