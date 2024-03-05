30631 شهيدا و72043 إصابة في اليوم الـ 151 للعدوان على غزة 03/05/2024 - 12:33 عمان ن

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 151 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التقرير أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad