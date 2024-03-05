مدعوون للمقابلات الشخصية لوظيفة مشرف تربوي
التاريخ
3/5/2024 5:08:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاب يتضمن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية لوظيفة مشرف تربوي.
الاسماء :
MENAFN05032024000208011052ID1107936049
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