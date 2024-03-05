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لجنة أردنية كويتية تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية

3/5/2024 5:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت اللجنة الأردنية الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة اجتماعاتها في عمّان اليوم، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم، وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية وتبادل الخبرات.


وأكدت الزعبي متانة العلاقات الأردنية الكويتية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين، والعمل المشترك لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.


وقالت الزعبي إن دولة الكويت شريك استراتيجي مهم للأردن، وأن عقد اجتماعات اللجنة اليوم يأتي من منطلق الحرص الدائم على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات أرحب وأوسع لخدمة البلدين والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات.


من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي، إن أمام اللجنة جدول أعمال حافل سنناقش فيه جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري ومعالجة كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض التجارة البينية.


وأضاف أن هنالك العديد من المجالات المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والفرص الاستثمارية مؤكدا أهمية دورية انعقاد اجتماعات اللجان المعنية لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

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