الشواربة: نتعامل بحزم مع البسطات ونوفر أسواقا شعبية منظمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تتعامل بحزم مع البسطات والاعتداء على الشوارع، والحملات التي بدأت من وسط البلد ومجمع المحطة مستمرة، مع توفير اسواق شعبية لتنظيمها بشكل حضاري.



ودعا القطاع التجاري خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء أمس الاثنين، إلى عدم وضع البضائع على الأرصفة تجنبا لمصادرتها، مشددا على أن الأمانة باعتبارها الجهة المنظمة بالعاصمة لن تسمح بأية ممارسات تضر التاجر الملتزم أو تعتدي على حقوق المواطنين والمشاة وحركة المرور.



وأكد الشواربة أن الأمانة وخلال فترة وجيزة بصدد افتتاح 10 اسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات البيع من خلالها، وذلك انفاذا للقانون لحل هذه القضية المؤرقة للتجار والمواطنين.



واوضح أن الأمانة لديها مشروع كبير لتوفير مواقف للمركبات مدفوعة مسبقا داخل حدود العاصمة بهدف معالجة الازدحامات المرورية وعمليات التحميل والتنزيل، مؤكدا أن تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن منظومة تحويل عمان إلى مدينة ذكية قد يتم نهاية العام الحالي او بداية 2025.



وأكد الشواربة أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة نقل عام ملائمة وموثوقة وآمنة للمواطنين، والتي بدأت بــ (باص عمان)، والتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، لافتا للخطوات القادمة والمتعلقة بمعالجة الازدحامات المرورية وفق جدول زمني متسلسل، ومن ضمنها منع الوقوف العشوائي من خلال المواقف العامة ومراقبة الكاميرات.



ولفت أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير واحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال "مركز مدينة عمان الذكية " بمنطقة عبدون وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وأشار الشواربة خلال اللقاء الذي شارك فيه رؤساء نقابات وجمعيات تجارية واعضاء من مجلس ادارة تجارة عمان وعضوات من لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها اولا بمنطقتي زهران والعبدلي ومن ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحا أن المشروع يتطلب كلفا مالية عالية جدا .



ولفت إلى أن مشروع مدينة السيارات الذي سيقام بمنطقة الماضونة لا زال قائما وهو بمراحل التصميم النهائية من قبل المستثمر، وجاء بهدف معالجة التواجد العشوائي لمعارض السيارات والحراجات والتي سيتم نقلها بالكامل للمدينة فيما سيتم الابقاء على وكالات السيارات بحدها الادنى.



وبين أن مدينة السيارات ستكون مهيأة للمتسوقين والمستثمرين وتوفير كل الخدمات (الترخيص والتأمين والبنوك)، لتكون بيئة مثالية للعمل، فيما الأولوية فيها ستكون لكل من يحمل رخصة مهن معرض سيارات بالعاصمة.



وطالب أمين عمان التجار بعدم استقبال أي موظف من أمانة عمان لا يرتدي الزي الرسمي او لا يحمل الجهاز اللوحي، وعدم السماح له بالضغط عليه من خلال المخالفات والتفتيش، مؤكدا أن الأمانة لن تحمي أي موظف لديها يقوم باستغلال وظيفته.



وأكد الشواربة وجود تنسيق وتعاون وحوار مفتوح ومستمر مع غرفة تجارة عمان التي لها ممثل بمجلس الأمانة باعتبارها ممثلا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة، والاستماع لمطالب القطاعات الاقتصادية والتعامل معها بكل شفافية انطلاقا من واجب أمانة عمان ومسؤولياتها القانونية بخدمة أهالي المدينة والمستثمرين وزوارها.