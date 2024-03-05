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4 رواد ينطلقون بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية

3/5/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر في مدار الأرض.
وأطلق الصاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء. ومن المقرر أن يصل أفراد الطاقم الأربعة إلى المحطة الفضائية .

البيان

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