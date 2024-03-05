4 رواد ينطلقون بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية

4 رواد ينطلقون بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية
التاريخ
3/5/2024 5:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر في مدار الأرض.
وأطلق الصاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء. ومن المقرر أن يصل أفراد الطاقم الأربعة إلى المحطة الفضائية .
البيان
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