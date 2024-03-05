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وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

3/5/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي توفر المواد الأساسية ولدينا مخزون آمن يغطي الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الشمالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أسعار السلع في الأسواق المحلية أقل من أسعار رمضان الماضي.
وأضاف أن هناك مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لمدة 10 أشهر، ودون رفع لأسعار الخبز حتى العام المقبل.
وأشار الشمالي إلى أن الحكومة التزمت بتوفير مخزون كافٍ بالتعاون مع كافة الجهات بالإضافة لتوفير السلع في المؤسستين الاستهلاكيتيين المدنية والعسكرية بأسعار ثابتة حتى بعد شهر رمضان.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستلجأ لوضع سقوف سعرية في حال وجدت أن هناك مبالغة في أسعار بعض المواد الأساسية.













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