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الحكومة تتوقع عودة عدد الحاويات الواردة للأردن إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة الشهر الحالي

3/5/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن يعود عدد الحاويات الواردة للمملكة إلى ما كانت عليه قبل العدوان على قطاع غزة خلال آذار الحالي.
وقال الشمالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قبل العدوان كانت تتراوح بين 36-38 ألف حاوية، ووصلت خلال كانون الثاني الماضي إلى 22 ألف حاوية، فيما ارتفعت في شباط الماضي إلى 24 ألفا.
وأضاف أن الحكومة بدأت منذ بداية العدوان بدراسة عدد من البدائل لضمان استمرارية ورود البضائع إلى المملكة وعدم توقفها سواءً البضائع والسلع التي تباع للمواطن أو التي تدخل ضمن مدخلات الإنتاج في المصانع.
وأشار الشمالي إلى أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها على ضمان توفير مخزون آمن من كافة السلع الأساسية بشكل دوري وليس فقط قبل شهر رمضان ودور الوزارة في مواجهة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان واضحا بعدم انقطاع أي سلعة في الأسواق المحلية.













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