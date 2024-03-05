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سيمون تكشف تفاصيل دورها في 'صيد العقارب'

3/5/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة سيمون عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" الذي تشارك به في موسم رمضان المقبل وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، كما أدلت برأيها بالمسلسلات القصيرة التي تغزو شاشة رمضان لهذا العام، وهل تفضّلها على المسلسلات المكوّنة من 30 حلقة!

وقالت سيمون: "العمل في رمضان مرهق، ولكن هذا العام أشارك في مسلسل "صيد العقارب"، المكوّن من 15 حلقة، وهو ما يقلّل من الجهد المبذول مقارنةً بالأعوام الماضية". وأضافت: "أجسّد في المسلسل شخصية سيدة أعمال، وهو دور جديد عليّ، ويسلّط الضوء على الصراعات في عالم البيزنس، ويحمل المسلسل العديد من الرسائل التي سوف يتعرف عليها الجمهور خلال عرضه".

لها

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