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بعد طلاقها... هنا الزاهد في النيابة العامة لهذا السبب؟!

3/5/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدمت الفنانة هنا الزاهد، ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية كشفت فيه عن تعرضها لسرقة شيكات من داخل فيلتها، قيمتها تتخطى الثلاثة ملايين جنيه.


وجاء في بلاغ هنا أنه تمت سرقة شيكين من فيلتها الخاصة بالشيخ زايد قيمة الأول مليون و500 ألف جنيه، والثاني بمليون و889 ألف جنيه.


وفي تعليقها الأول على سرقة فيلتها نشرت هنا على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لإحدى القصائد تصف ما مرت به خلال الفترة الماضية، للشاعر فارس قطرية، التي يقول خلالها: "ما هو برضه أكيد ربنا شايف، الواحد عدى بإيه وراضي؟ عدى بصدمات وبشر فترات، وزعيق وعياط وكلام فاضي".

لها

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