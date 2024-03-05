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الداخلية تؤكد استعداد المخافر المعينة الـ5 لتسلم استمارات طلبات الترشح لانتخابات (أمة 2024)

3/5/2024 4:41:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 3 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب اليوم الثلاثاء استعداد المخافر المعينة الموزعة على الدوائر الانتخابية الخمس لتسلم استمارات طلبات الترشح لانتخابات (أمة 2024).
وقال اللواء الرجيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش جولة تفقدية قام بها في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن قانون الانتخاب نص على أن المرشح وبعد الانتهاء من تقديم طلب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة في إدارة شؤون الانتخابات عليه مراجعة والتوجه إلى (المخفر المعين) حسب كل دائرة انتخابية.
ولفت إلى صدور قرار إداري بتحديد المخافر المعينة لكل دائرة انتخابية وهي (مخفر الدعية للدائرة الأولى ومخفر الشامية للدائرة الثانية ومخفر كيفان للدائرة الثالثة ومخفر العمرية للدائرة الرابعة ومخفر العدان للدائرة الخامسة).
وأوضح أنه عندما ينتهي المرشح من تسليم استمارة طلب الترشح إلى المخفر المعين وتقييده في سجل المرشحين يقوم المخفر بإرسال استمارة طلب الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات وبذلك يكون المرشح قد استكمل إجراءات تسجيل الترشح.
وحول دور قطاع الأمن العام بالوزارة في الإشراف على العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الذي تم تحديده في الرابع من أبريل المقبل أكد اللواء الرجيب أن قطاع الامن العام مسؤول عن التنظيم والترتيب داخل مراكز الاقتراع (المدارس) لافتا إلى مشاركة قطاعي المرور والنجدة في الوزارة بتأمين وتنظيم انسيابية الحركة المرورية خارج مراكز الاقتراع.
وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قد نشرت في عددها رقم 1677 الصادر أمس الأول الأحد مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل المقبل. (النهاية) ح م د / م ن م / ا ف ح

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