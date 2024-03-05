سمو أمير البلاد يصل إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 3 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية الإماراتية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء الإماراتية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر حامد النيادي.
هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م
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