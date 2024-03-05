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سمو أمير البلاد يصل إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة

3/5/2024 4:41:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 3 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية الإماراتية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء الإماراتية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر حامد النيادي.
هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م

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