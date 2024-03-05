الصومال : مقتل 50 عنصرا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 3 (كونا) -- أعلن الصومال اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 50 عنصرا من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية مخططة بمحافظة (جوبا السفلى) بولاية (جوبالاند) جنوبي الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن العدالة قوله ان قوات الجيش الوطني وقوات ولاية (جوبالاند) تواصل لليوم الرابع على التوالي ملاحقة مليشيات (الشباب) في الغابات.
وأضاف العدالة أنه تم خلال العملية العسكرية أسر نحو 20 من عناصر المليشيات وتحرير العديد من المناطق.
وبحسب الوكالة أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي في القرى والمناطق التابعة لمحافظة (جوبا السفلى) عن مقتل العديد من عناصر وقيادات مليشيات (الشباب) واعتقال آخرين.(النهاية)
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