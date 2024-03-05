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الصومال : مقتل 50 عنصرا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية

3/5/2024 4:41:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 3 (كونا) -- أعلن الصومال اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 50 عنصرا من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية مخططة بمحافظة (جوبا السفلى) بولاية (جوبالاند) جنوبي الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن العدالة قوله ان قوات الجيش الوطني وقوات ولاية (جوبالاند) تواصل لليوم الرابع على التوالي ملاحقة مليشيات (الشباب) في الغابات.
وأضاف العدالة أنه تم خلال العملية العسكرية أسر نحو 20 من عناصر المليشيات وتحرير العديد من المناطق.
وبحسب الوكالة أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي في القرى والمناطق التابعة لمحافظة (جوبا السفلى) عن مقتل العديد من عناصر وقيادات مليشيات (الشباب) واعتقال آخرين.(النهاية)

ا س م / م ن ف



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