مانيلا: اصطدام سفينتين فلبينية وصينية ببحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 3 (كونا) -- قالت الفلبين اليوم الثلاثاء إن سفينة تابعة لها تعرضت لأضرار إثر اصطدامها بأخرى صينية جراء قيام بكين "بمناورات خطيرة" في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل جاي تارييلا على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قامت "بمناورات خطيرة" نتج عنها حادث الاصطدام خلال القيام بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح أن السفينة الفلبينية (بي سي جي) تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها مرفقا مقاطع مصورة (فيديو) تظهر لحظة تصادم السفينتين مضيفا ان تصرفات الصينيين "المتهورة وغير القانونية أدت إلى التصادم" قرب جزيرة (سكند توماس شول).
وتطلق الصين اسم (ريناي جياو) على الجزيرة التي تقع ضمن مجموعة جزر (سبراتلي) فيما تطلق عليها بكين اسم (نانشا).
وتطالب بكين بفرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا بما في ذلك بحر (سكند توماس شول) ونشرت قوارب للقيام بدوريات هناك تشير إليها مانيلا باسم سفن "الميليشيات البحرية الصينية" والتي كانت حاضرة أيضا أثناء مهمة إعادة الإمداد. (النهاية)
ع ا ب / ا ب خ
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