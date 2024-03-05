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مانيلا: اصطدام سفينتين فلبينية وصينية ببحر الصين الجنوبي

3/5/2024 4:41:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 3 (كونا) -- قالت الفلبين اليوم الثلاثاء إن سفينة تابعة لها تعرضت لأضرار إثر اصطدامها بأخرى صينية جراء قيام بكين "بمناورات خطيرة" في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل جاي تارييلا على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قامت "بمناورات خطيرة" نتج عنها حادث الاصطدام خلال القيام بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح أن السفينة الفلبينية (بي سي جي) تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها مرفقا مقاطع مصورة (فيديو) تظهر لحظة تصادم السفينتين مضيفا ان تصرفات الصينيين "المتهورة وغير القانونية أدت إلى التصادم" قرب جزيرة (سكند توماس شول).
وتطلق الصين اسم (ريناي جياو) على الجزيرة التي تقع ضمن مجموعة جزر (سبراتلي) فيما تطلق عليها بكين اسم (نانشا).
وتطالب بكين بفرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا بما في ذلك بحر (سكند توماس شول) ونشرت قوارب للقيام بدوريات هناك تشير إليها مانيلا باسم سفن "الميليشيات البحرية الصينية" والتي كانت حاضرة أيضا أثناء مهمة إعادة الإمداد. (النهاية)

ع ا ب / ا ب خ



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