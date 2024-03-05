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وزارة الصحة توفر عيادة طبية وسيارة إسعاف في مقر إدارة شؤون الانتخابات

3/5/2024 4:41:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المعصب

(حدث.مصور)

الكويت - 5 - 3 (كونا) -- لم تغفل وزارة الصحة عن دورها المعهود ضمن استعدادات مختلف الجهات المعنية لمواكبة عملية تسجيل المتقدمين بطلبات ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) إذ حضرت إدارة الطوارئ الطبية في مقر إدارة شؤون الانتخابات لتقديم الإسعافات الأولية للمرشحين وموظفي الإدارة و ممثلي وسائل الإعلام في حال حدوث أي طارئ.
وفي هذا الشأن وفرت (الطوارئ الطبية) التابعة للوزارة سيارة إسعاف (وحدة عناية مركزة متنقلة) كما استحدثت عيادة طبية مجهزة داخل المقر أيضا. (النهاية) م ن م / ا ف ح

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