وزارة الصحة توفر عيادة طبية وسيارة إسعاف في مقر إدارة شؤون الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المعصب
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الكويت - 5 - 3 (كونا) -- لم تغفل وزارة الصحة عن دورها المعهود ضمن استعدادات مختلف الجهات المعنية لمواكبة عملية تسجيل المتقدمين بطلبات ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) إذ حضرت إدارة الطوارئ الطبية في مقر إدارة شؤون الانتخابات لتقديم الإسعافات الأولية للمرشحين وموظفي الإدارة و ممثلي وسائل الإعلام في حال حدوث أي طارئ.
وفي هذا الشأن وفرت (الطوارئ الطبية) التابعة للوزارة سيارة إسعاف (وحدة عناية مركزة متنقلة) كما استحدثت عيادة طبية مجهزة داخل المقر أيضا. (النهاية) م ن م / ا ف ح
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