مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 3 (كونا) -- أقيمت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه حفظه الله إلى قصر الوطن اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة ومجموعة من الفرق الشعبية حيث قامت بأداء الفنون التراثية وقام سرب من طائرات فرسان الإمارات بتشكيل علم دولة الكويت في الجو ونفخت الأبواق وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله كما اصطفت مجموعة من أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رافعين أعلام البلدين الشقيقين.
وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
بعدها تفضل سموه حفظه الله بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ وكبار المسؤولين بالحكومة الإماراتية كما قام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله. (النهاية) ت م
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