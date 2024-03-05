Tuesday, 05 March 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

3/5/2024 4:41:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 5 - 3 (كونا) -- أقيمت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه حفظه الله إلى قصر الوطن اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة ومجموعة من الفرق الشعبية حيث قامت بأداء الفنون التراثية وقام سرب من طائرات فرسان الإمارات بتشكيل علم دولة الكويت في الجو ونفخت الأبواق وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله كما اصطفت مجموعة من أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رافعين أعلام البلدين الشقيقين.
وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
بعدها تفضل سموه حفظه الله بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ وكبار المسؤولين بالحكومة الإماراتية كما قام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله. (النهاية) ت م

MENAFN05032024000071011013ID1107935918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث