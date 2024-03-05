زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران دون خسائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 5 - 3 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن زلزالا بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرقي البلاد دون وقوع خسائر بشرية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مساعد شؤون الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيراني حسن مصفا قوله إنه "لحسن الحظ لم تحدث أي مشكلة في المنطقة التي تعرضت لزلزال".
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا عن سطح البحر بمدينة (فنوج) بمحافظة (سيستان وبلوشستان) الحدودية مع باكستان وأفغانستان. (النهاية)
م و / م ن ف
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