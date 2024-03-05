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زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران دون خسائر

3/5/2024 4:41:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 5 - 3 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن زلزالا بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرقي البلاد دون وقوع خسائر بشرية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مساعد شؤون الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيراني حسن مصفا قوله إنه "لحسن الحظ لم تحدث أي مشكلة في المنطقة التي تعرضت لزلزال".
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا عن سطح البحر بمدينة (فنوج) بمحافظة (سيستان وبلوشستان) الحدودية مع باكستان وأفغانستان. (النهاية)

م و / م ن ف



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