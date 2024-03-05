اجتماع يناقش تحديث المخطط الشمولي للعقبة الاقتصادية الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 آذار (بترا) - أمين المعايطة- ناقش اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، اليوم الثلاثاء، مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040".

وحضر الاجتماع ممثل مكتب "جايكا" الأردن، موريهاتا شينغو وفريق عمل الوكالة في الأردن ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي.

وناقش الاجتماع مراحل سير المشروع وتحديد التوصيات في القطاعات المستهدفة ضمن المخطط للمشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة العقبة، مشيدا بجهود فريق العمل والشركاء وأصحاب العلاقة لتعاونهم والعمل ضمن روح الفريق الواحد في تنظيم هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية.

وأكد الفايز أن هذا المخطط يأتي ضمن استراتيجية السلطة ورؤيتها لجعل العقبة مدينة ذكية ومبتكرة وواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم.

ولفت إلى حرص السلطة على تقديم كامل الدعم وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقرار المخطط الشمولي للعقبة، مبينا ضرورة العمل المتناسق لإبراز المخطط الشمولي بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه، قال شينغو إن العقبة هي المحرك للنمو الاقتصادي في الأردن، وتعتبر وجهة سياحية ليس فقط للسياح الأجانب ولكن للأردنيين وأيضا أنموذجا للمدينة الحديثة الخضراء والذكية التي تقدم لنا الحافز لتطبيقها على مناطق أخرى في الأردن.

وأوضح شينغو أنه تم إجراء سلسلة من المناقشات بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف المعنية في المشروع حول خطط استخدام الأراضي والتنمية القطاعية والمشاريع ذات الأولوية واستراتيجية تنفيذها، ومراقبة التقدم ونسبة الإنجاز واستدامة العمل في المشاريع بناء على الخطة الرئيسية المحدثة.

-- (بترا)

ا م/أ أ/ب ط

05/03/2024 12:21:45

