اجتماع يناقش تحديث المخطط الشمولي للعقبة الاقتصادية الخاصة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 5 آذار (بترا) - أمين المعايطة- ناقش اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، اليوم الثلاثاء، مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040".
وحضر الاجتماع ممثل مكتب "جايكا" الأردن، موريهاتا شينغو وفريق عمل الوكالة في الأردن ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي.
وناقش الاجتماع مراحل سير المشروع وتحديد التوصيات في القطاعات المستهدفة ضمن المخطط للمشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة العقبة، مشيدا بجهود فريق العمل والشركاء وأصحاب العلاقة لتعاونهم والعمل ضمن روح الفريق الواحد في تنظيم هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية.
وأكد الفايز أن هذا المخطط يأتي ضمن استراتيجية السلطة ورؤيتها لجعل العقبة مدينة ذكية ومبتكرة وواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم.
ولفت إلى حرص السلطة على تقديم كامل الدعم وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقرار المخطط الشمولي للعقبة، مبينا ضرورة العمل المتناسق لإبراز المخطط الشمولي بأفضل صورة ممكنة.
من جانبه، قال شينغو إن العقبة هي المحرك للنمو الاقتصادي في الأردن، وتعتبر وجهة سياحية ليس فقط للسياح الأجانب ولكن للأردنيين وأيضا أنموذجا للمدينة الحديثة الخضراء والذكية التي تقدم لنا الحافز لتطبيقها على مناطق أخرى في الأردن.
وأوضح شينغو أنه تم إجراء سلسلة من المناقشات بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف المعنية في المشروع حول خطط استخدام الأراضي والتنمية القطاعية والمشاريع ذات الأولوية واستراتيجية تنفيذها، ومراقبة التقدم ونسبة الإنجاز واستدامة العمل في المشاريع بناء على الخطة الرئيسية المحدثة.
-- (بترا)
ا م/أ أ/ب ط
05/03/2024 12:21:45
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